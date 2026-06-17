Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европарламент требует заморозить активы Иванишвили

Европарламент абсолютным большинством голосов принял резолюцию с жесткой критикой ситуации в Грузии.

Европарламент абсолютным большинством голосов принял резолюцию с жесткой критикой ситуации в Грузии. Депутаты потребовали ввести персональные санкции против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и его окружения, а также пригрозили отменить безвизовый режим для всех граждан Грузии в случае отсутствия прогресса.

За этот документ проголосовали 436 парламентариев, против — 145. В резолюции власти Грузии обвиняют в арестах демонстрантов, избиениях, пытках участников протестов, ограничении работы СМИ и НКО, нарушении прав различных меньшинств, в использовании административного и уголовного законодательства как «репрессивного инструмента», применении «чрезмерной силы» к демонстрантам, включая возможное применение «химического оружия». Имеется в виду разгон антиправительственных манифестаций в 2004—2025 годах.

Европарламент потребовал отмены всех «репрессивных законов». В случае отказа депутаты рекомендуют Евросовету и Еврокомиссии ввести целевые санкции против лиц, ответственных за попрание демократических норм, в том числе против Бидзины Иванишвили, а также лидеров партии, судей и прокуроров. В документе также содержится призыв к немедленному освобождению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по гуманитарным соображениям.

Как отмечается в документе, реакция исполнительной власти Евросоюза на происходящие в Грузии процессы остается недостаточной на фоне ускоряющейся, по мнению авторов отчета, «авторитарной консолидации власти». В резолюции также подчеркивается, что нынешний парламент и президент Грузии не признаются легитимными, а страна названа «захваченной нелегитимным режимом “Грузинской мечты”».

В случае, если меры воздействия на руководство Грузии не приведут к улучшению ситуации, Европарламент считает необходимым в качестве крайней меры отменить безвизовый режим с ЕС для всего населения Грузии. При этом в резолюции отдельно осуждается блокировка решений Совета ЕС по санкциям со стороны правительств Венгрии и Словакии. Согласно документу, единственным выходом из политического кризиса является проведение новых парламентских выборов в ближайшие месяцы под международным наблюдением.

Читайте также: Британские яхтсмены рассказали о предупредительной стрельбе российского фрегата.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше