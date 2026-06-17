Европарламент требует заморозить активы Иванишвили

В случае, если меры воздействия на руководство Грузии не приведут к улучшению ситуации, Европарламент считает необходимым в качестве крайней меры отменить безвизовый режим с ЕС для всего населения Грузии. При этом в резолюции отдельно осуждается блокировка решений Совета ЕС по санкциям со стороны правительств Венгрии и Словакии. Согласно документу, единственным выходом из политического кризиса является проведение новых парламентских выборов в ближайшие месяцы под международным наблюдением.