Европарламент требует заморозить активы Иванишвили

Европарламент абсолютным большинством голосов принял резолюцию с жесткой критикой ситуации в Грузии. Депутаты потребовали ввести персональные санкции против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и его окружения, а также пригрозили отменить безвизовый режим для всех граждан Грузии в случае отсутствия прогресса.
За этот документ проголосовали 436 парламентариев, против — 145. В резолюции власти Грузии обвиняют в арестах демонстрантов, избиениях, пытках участников протестов, ограничении работы СМИ и НКО, нарушении прав различных меньшинств, в использовании административного и уголовного законодательства как «репрессивного инструмента», применении «чрезмерной силы» к демонстрантам, включая возможное применение «химического оружия». Имеется в виду разгон антиправительственных манифестаций в 2004—2025 годах.
Европарламент потребовал отмены всех «репрессивных законов». В случае отказа депутаты рекомендуют Евросовету и Еврокомиссии ввести целевые санкции против лиц, ответственных за попрание демократических норм, в том числе против Бидзины Иванишвили, а также лидеров партии, судей и прокуроров. В документе также содержится призыв к немедленному освобождению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по гуманитарным соображениям.
Как отмечается в документе, реакция исполнительной власти Евросоюза на происходящие в Грузии процессы остается недостаточной на фоне ускоряющейся, по мнению авторов отчета, «авторитарной консолидации власти». В резолюции также подчеркивается, что нынешний парламент и президент Грузии не признаются легитимными, а страна названа «захваченной нелегитимным режимом “Грузинской мечты”».
В случае, если меры воздействия на руководство Грузии не приведут к улучшению ситуации, Европарламент считает необходимым в качестве крайней меры отменить безвизовый режим с ЕС для всего населения Грузии. При этом в резолюции отдельно осуждается блокировка решений Совета ЕС по санкциям со стороны правительств Венгрии и Словакии. Согласно документу, единственным выходом из политического кризиса является проведение новых парламентских выборов в ближайшие месяцы под международным наблюдением.
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