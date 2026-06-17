Путин обсудил с министром иностранных дел Турции отношения между странами

Президент России Владимир Путин встретился с главой Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хаканом Фиданом на полях саммита Россия — АСЕАН в Казани. Об этом в среду, 17 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
— Отношения между нашими странами развиваются по восходящей. Мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят дружеский характер, наполняются все новым и новым содержанием, — сказал глава государства.
Путин также передал наилучшие пожелания и горячий привет президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. По его словам, турецкого лидера всегда рады видеть в России, передает сайт Кремля.
В апреле Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора подчеркнули важность принятия скоординированных мер в целях обеспечения безопасности в Черном море. Во время беседы политики отметили, что Киев неоднократно предпринимал попытки нанесения ударов по газотранспортной инфраструктуре, которая связывает Россию и Турцию.
12 декабря прошлого года главы государств встретились на полях форума в Ашхабаде.