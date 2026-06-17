Малайзия захотела расширить авиасообщение с Россией

Малайзия заинтересована в расширении авиасообщения с Россией и рассчитывает на открытие новых маршрутов между городами двух стран. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани.
По словам главы малайзийского правительства, речь идет в том числе о развитии авиасвязи между российскими регионами и городами Малайзии.
«Мы хотим развивать авиасообщение между Малайзией и Россией, соединить малайзийские города с Россией, с Казанью, другими российскими городами. Думаю, что вы окажете этому большую поддержку», — сказал Ибрагим.
Премьер также подчеркнул, что Россия играет важную роль для Малайзии и государств АСЕАН в целом.
Кроме того, Ибрагим заявил, что восхищен стремлением Москвы развивать международное сотрудничество и поддерживать партнеров в условиях глобальных экономических вызовов.
«Мы готовы развивать наше сотрудничество в экономике и финансах», — отметил премьер-министр.
Встреча Путина и Ибрагима состоялась на полях саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани.
Ранее президент России Владимир Путин отметил важность укрепления сотрудничества со странами АСЕАН. Саммит в Казани посвящен 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и включает серию двусторонних встреч с лидерами государств региона.