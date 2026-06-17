Малайзия захотела расширить авиасообщение с Россией

Малайзия заинтересована в расширении авиасообщения с Россией и рассчитывает на открытие новых маршрутов между городами двух стран. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани.