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Малайзия захотела расширить авиасообщение с Россией

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о планах развивать авиасообщение с Россией и открыть новые маршруты между российскими и малайзийскими городами.

Источник: Аргументы и факты

Малайзия заинтересована в расширении авиасообщения с Россией и рассчитывает на открытие новых маршрутов между городами двух стран. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани.

По словам главы малайзийского правительства, речь идет в том числе о развитии авиасвязи между российскими регионами и городами Малайзии.

«Мы хотим развивать авиасообщение между Малайзией и Россией, соединить малайзийские города с Россией, с Казанью, другими российскими городами. Думаю, что вы окажете этому большую поддержку», — сказал Ибрагим.

Премьер также подчеркнул, что Россия играет важную роль для Малайзии и государств АСЕАН в целом.

Кроме того, Ибрагим заявил, что восхищен стремлением Москвы развивать международное сотрудничество и поддерживать партнеров в условиях глобальных экономических вызовов.

«Мы готовы развивать наше сотрудничество в экономике и финансах», — отметил премьер-министр.

Встреча Путина и Ибрагима состоялась на полях саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани.

Ранее президент России Владимир Путин отметил важность укрепления сотрудничества со странами АСЕАН. Саммит в Казани посвящен 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и включает серию двусторонних встреч с лидерами государств региона.