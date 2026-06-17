ВСУ начали сжигать дома жителей на Кинбурнской косе

Село Покровка расположено на Кинбурнской косе. Жители этого и нескольких других близлежащих населенных пунктов, которые ранее относились к Николаевской области Украины, в сентябре 2022 года приняли участие в референдуме, по итогам которого территории вошли в состав Российской Федерации в качестве части Херсонской области.