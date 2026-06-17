Вооруженные силы Украины используют тактику парных ударов беспилотными летательными аппаратами для целенаправленного уничтожения жилых домов мирных граждан на Кинбурнской косе. Об этом рассказал житель села Покровки Очаковского района, чье видеосвидетельство предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает РИА «Новости».
«Один заряд сбрасывает, пробивает крышу. Второй прилетает, потом поджигает, “зажигалки” бросает. Я только вышел из душа, и он пробивает крышу. Пробивает крышу, я получаю ранение. Ну, мы сразу поняли, что следующий прилетит, будет подпаливать, поджигать. Прилетает следующий, поджигает», — рассказал пострадавший мужчина.
Семье мирного жителя удалось спастись из охваченного огнем здания в последний момент.
Село Покровка расположено на Кинбурнской косе. Жители этого и нескольких других близлежащих населенных пунктов, которые ранее относились к Николаевской области Украины, в сентябре 2022 года приняли участие в референдуме, по итогам которого территории вошли в состав Российской Федерации в качестве части Херсонской области.