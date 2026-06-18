Трамп: США подпишут меморандум с Ираном в течение 48 часов

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена подписать меморандум о взаимопонимании с Ираном в течение 48 часов, где именно — пока не решено, документу придан окончательный вид. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами в аэропорту Орли по прибытии в Париж из Эвиан-ле-Бен.
«Я бы сказал, в течение следующих 48 часов», — отметил он, говоря о сроках подписания меморандума. «Мы еще не определили», — ответил он на вопрос о том, будет ли документ подписан в Женеве. «Ему придан окончательный вид», — добавил Трамп, имея в виду меморандум.