Дмитриев заявил о скором визите делегации США в Россию

Он напомнил о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 14 июня. Главы государств обсуждали двусторонние отношения, украинский конфликт, а также предстоящий визит в Россию спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.