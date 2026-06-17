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Дмитриев заявил о скором визите делегации США в Россию

Визит американской делегации в Россию может состояться в «довольно ближайшее время», заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Визит американской делегации в Россию может состояться в «довольно ближайшее время», заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Так он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о сроках приезда представителей США.

Дмитриев не стал называть конкретные даты, отметив, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается.

Он напомнил о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 14 июня. Главы государств обсуждали двусторонние отношения, украинский конфликт, а также предстоящий визит в Россию спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.

«Поэтому точно ждем, ждем в довольно ближайшее время. Ну, о датах, соответственно, объявит администрация президента», — сообщил Дмитриев.

Глава РФПИ также заявил, что европейские страны и Великобритания пытаются сорвать прямой диалог России и США. По его словам, сохранение такого контакта имеет большое значение.

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