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DE: король Карл III унизил связанного с Эпштейном экс-принца Эндрю

Король Карл III лишил бывшего принца Эндрю всех привилегий и членства в Ордене Подвязки из-за его связей с Джеффри Эпштейном.

Источник: Аргументы и факты

Король Карл III окончательно отстранил своего младшего брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора от ключевых королевских мероприятий. Об этом сообщает Daily Express, перевод статьи выполнил aif.ru.

Заместитель главного редактора Express Джеймс Уокер заявил, что Маунтбеттен-Виндзор был «снова унижен».

«На этот раз, вероятно, это самое худшее для него. Его отстранили от Королевского Дня Подвязки, и самое плохое — Карл велел ему вернуть мантию ордена Подвязки. В этом году ему пришлось смотреть церемонию по телевизору», — рассказал Уокер.

Ежегодная церемония ордена Подвязки — это старейший и самый высокий рыцарский орден Британии. Мероприятие проходит в Виндзорском замке каждый июнь.

Бывший принц Эндрю был лишён членства в ордене, а его личный рыцарский баннер в часовне Святого Георгия был снят.

Напомним, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был лишён большой части наград и военных званий после того, как вскрылись его связи с педофилом Джеффри Эпштейном.

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