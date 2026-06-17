DE: король Карл III унизил связанного с Эпштейном экс-принца Эндрю

Король Карл III окончательно отстранил своего младшего брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора от ключевых королевских мероприятий. Об этом сообщает Daily Express, перевод статьи выполнил aif.ru.
Заместитель главного редактора Express Джеймс Уокер заявил, что Маунтбеттен-Виндзор был «снова унижен».
«На этот раз, вероятно, это самое худшее для него. Его отстранили от Королевского Дня Подвязки, и самое плохое — Карл велел ему вернуть мантию ордена Подвязки. В этом году ему пришлось смотреть церемонию по телевизору», — рассказал Уокер.
Ежегодная церемония ордена Подвязки — это старейший и самый высокий рыцарский орден Британии. Мероприятие проходит в Виндзорском замке каждый июнь.
Бывший принц Эндрю был лишён членства в ордене, а его личный рыцарский баннер в часовне Святого Георгия был снят.
Напомним, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был лишён большой части наград и военных званий после того, как вскрылись его связи с педофилом Джеффри Эпштейном.