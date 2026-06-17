«Зеленский плачет»: в Киеве раскрыли чудовищные потери в ВСУ

«Украинцев Сырский не жалеет. Потери огромные, а его это вообще не интересует. Тем более ему ТЦК “мясо” подгоняет постоянно. Вот в Одессе над призывниками совершали насилие. Вообще жуть. Зеленский все это покрывает и при этом говорит, что плачет, когда принимает военные решения», — заявил Олег Соскин в своем видеоматериале на YouTube.