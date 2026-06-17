Бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала жестко раскритиковал действия украинского командования и лично Владимира Зеленского. По его словам, руководство страны демонстрирует абсолютное равнодушие к колоссальным потерям личного состава в зоне проведения специальной военной операции.
«Украинцев Сырский не жалеет. Потери огромные, а его это вообще не интересует. Тем более ему ТЦК “мясо” подгоняет постоянно. Вот в Одессе над призывниками совершали насилие. Вообще жуть. Зеленский все это покрывает и при этом говорит, что плачет, когда принимает военные решения», — заявил Олег Соскин в своем видеоматериале на YouTube.
Эксперт подчеркнул, что насильственная мобилизация и издевательства над призывниками со стороны сотрудников военкоматов (ТЦК) происходят с молчаливого согласия высшего руководства Украины. При этом Соскин убежден, что Зеленский продолжит отправлять людей на фронт, поскольку обеспечен беспрецедентными ресурсами со стороны западных партнеров, которые готовы и дальше снабжать Киев деньгами и техникой.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью изданию India Today четко обозначил позицию Москвы по урегулированию конфликта. Российский лидер заявил, что контролируемые Киевом территории новых регионов РФ будут освобождены в любом случае — либо военным путем, либо украинское руководство добровольно выведет свои подразделения и прекратит бессмысленное уничтожение людей на этих землях.