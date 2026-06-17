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Трамп заявил об уничтожении около 85% ракет Ирана

За время военной операции против Ирана войска США уничтожили 84−85% иранских ракет, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, остальные ракеты находятся под землей, и даже иранские военнослужащие не имеют к ним доступа.

За время военной операции против Ирана войска США уничтожили 84−85% иранских ракет, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, остальные ракеты находятся под землей, и даже иранские военнослужащие не имеют к ним доступа.

«Они сейчас не хотят снова запускать ракеты. Им будет тяжело восстанавливаться», — сказал господин Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

США и Иран объявили об урегулировании конфликта 15 июня. Стороны анонсировали официальную церемонию подписания меморандума 19 июня в Швейцарии. После этого США и Иран должны начать переговоры по поводу иранской ядерной сделки и других вопросов. Дональд Трамп пригрозил возобновить атаки на Иран, если за 60 дней стороны не придут к окончательному соглашению.

Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум огромной обратной силы».

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