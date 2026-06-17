Трамп заявил об уничтожении около 85% ракет Ирана

США и Иран объявили об урегулировании конфликта 15 июня. Стороны анонсировали официальную церемонию подписания меморандума 19 июня в Швейцарии. После этого США и Иран должны начать переговоры по поводу иранской ядерной сделки и других вопросов. Дональд Трамп пригрозил возобновить атаки на Иран, если за 60 дней стороны не придут к окончательному соглашению.