Казанский разворот: Путин открыл юбилейный саммит АСЕАН и получил приглашение в Манилу

Казань на два дня стала столицей азиатской дипломатии. Владимир Путин прибыл в Татарстан на юбилейный саммит Россия — АСЕАН. Тридцать пять лет отношений с Ассоциацией Кремль решил отметить масштабно: в программе два заседания, девять двусторонних встреч, официальный прием в новом театре Камала и подписание четырех итоговых документов. Уже в первый день президент Филиппин пригласил Путина в Манилу, премьер Малайзии вспомнил вирусную шутку про третий трон и вторую жену, а глава МИД Турции специально прилетел из Москвы на отдельную встречу с российским лидером. Сам Путин начал саммит с прогулки по Казанскому кремлю: поставил свечи в соборе, снял обувь в мечети и под дождем пообщался с туристами.
Дождливая Казань встретила президентский кортеж запахом чак-чака. Перед стартом переговоров Путин отправился в Казанский Кремль. Объекты для посетителей закрывать не стали.
Глава государства зашел в Благовещенский собор, приложился к иконам и поставил свечи. Переместившись в мечеть Шариф, он разулся. Таковы правила.
На улице президента окружили туристы.
— Добрый день! Вы откуда приехали? — поинтересовался Путин.
— Из Москвы, — ответили из толпы.
— Мы тоже из Москвы, — улыбнулся президент.
Глава Татарстана Рустам Минниханов, сопровождавший высокого гостя, не вмешивался в разговор.
Марафон переговоров стартовал в новом здании Театра имени Галиасгара Камала. Фасад, вдохновленный узором «ледяных цветов» озера Кабан, подсвечивал серый вечер.
Первым в кресло напротив Путина сел президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший. Он в России впервые.
Разговор начали с цифр. Товарооборот в 2025 году превысил полмиллиарда долларов.
«Это, конечно, далеко не предел», — подчеркнул Путин.
На фоне ближневосточного кризиса и чрезвычайной ситуации в энергетике Филиппины обратились к России за нефтью. Манила ищет стабильность и нашла ее в российских поставках.
Транспортный мост уже наводят: в 2025 году группа Fesco организовала перевозки из порта Манилы во Владивосток, Новороссийск и Санкт-Петербург с транзитом через Шанхай.
Главным политическим итогом беседы стало приглашение. Маркос позвал Путина в ноябре в Манилу на саммит АСЕАН.
Следом за филиппинцем в зал вошел султан Брунея Хассанал Болкиах. С ним Путина связывают давние отношения: лидеры виделись еще в 2018 году в Сингапуре.
Дипломатические отношения между странами установлены 1 октября 1991 года. В этом году — 35 лет.
Путин поблагодарил султана за сбалансированную позицию на международной арене.
Бруней не присоединился к западным санкциям и традиционно воздерживается при голосовании в Генассамблее ООН по несбалансированным резолюциям, касающимся Украины. Это в Кремле ценят.
Товарооборот демонстрирует положительную динамику. Основу составляет энергетика: российская нефть идет в султанат, и потенциал далеко не исчерпан.
«Есть возможности для наращивания объемов», — заметил президент РФ.
Диалог с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом вышел самым неформальным.
В 2025 году товарооборот вырос на 12,9%. Это хороший результат, но в политическом весе он уступает личной химии. Ибрагим вспомнил историю, ставшую вирусной.
В прошлом году на встрече в Андреевском зале Кремля Путин задал загадку: почему в зале три трона. Один — для царя, второй — для царицы. Ибрагим, не раздумывая, предположил: «Для второй жены».
Аудитория тогда взорвалась смехом. Правильный ответ был куда прозаичнее: третий трон для матери.
«Эта история стала вирусной, — улыбнулся Ибрагим. — Хотя все еще у меня есть только одна жена».
Путин, в свою очередь, просил передать привет верховному правителю Малайзии султану Ибрагиму, который считает президента РФ другом.
Малайзия сделала ставку на российские энергоресурсы. «Мы выражаем восхищение стремлением России развивать сотрудничество», — сказал премьер. Он также поблагодарил Москву за принципиальную позицию по Газе и Ирану.
Кульминацией вечера стала встреча, которой изначально не было в графике. Глава МИД Турции Хакан Фидан прилетел в Казань из Москвы.
За день до этого он попросил об аудиенции. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в плотном расписании нашли «окошко».
В комнате переговоров Путина справа сидел Сергей Лавров, слева — Юрий Ушаков. Со стороны Турции — только сам Фидан и сотрудник протокола.
Разговор вышел предметным. «Ваш опыт имеет очень большое значение», — обратился Фидан к Путину.
Формальным поводом было обсуждение двусторонних отношений, но накануне в Москве турецкий министр сделал громкое заявление. Он подтвердил Лаврову готовность Анкары предоставить площадку для переговоров России и Украины.
«Если стороны придут к согласию, мы готовы оказать содействие для более результативных переговоров», — сказал Фидан.
Обсуждался ли этот вопрос тет-а-тет с Путиным, официально не сообщается.
Вечер не обошелся и без торжественного приема. В театре Камала Путин обратился к лидерам 11 стран Ассоциации.
«Советский Союз помог многим народам Юго-Восточной Азии в освобождении от наследия колониальной эпохи», — напомнил он.
Президент подчеркнул, что государства придерживаются общих нравственных ценностей и никому не навязывают свои взгляды. «И в этом, безусловно, наша сила», — резюмировал Путин.
Министр экономического развития Максим Решетников добавил экономической конкретики. За десять лет импорт России из стран АСЕАН вырос в 1,7 раза. Основу составляют сельхозсырье, машины и химическая продукция.
«Таких результатов удалось добиться в непростых внешнеэкономических условиях», — подчеркнул Решетников.
Теперь все ждут утверждения Казанской декларации. Она должна зафиксировать новый уровень стратегического партнерства, где энергетика и продовольствие отходят на второй план, уступая место технологическому суверенитету и культурным обменам.
Казань.