Казанский разворот: Путин открыл юбилейный саммит АСЕАН и получил приглашение в Манилу

Казань на два дня стала столицей азиатской дипломатии. Владимир Путин прибыл в Татарстан на юбилейный саммит Россия — АСЕАН. Тридцать пять лет отношений с Ассоциацией Кремль решил отметить масштабно: в программе два заседания, девять двусторонних встреч, официальный прием в новом театре Камала и подписание четырех итоговых документов. Уже в первый день президент Филиппин пригласил Путина в Манилу, премьер Малайзии вспомнил вирусную шутку про третий трон и вторую жену, а глава МИД Турции специально прилетел из Москвы на отдельную встречу с российским лидером. Сам Путин начал саммит с прогулки по Казанскому кремлю: поставил свечи в соборе, снял обувь в мечети и под дождем пообщался с туристами.