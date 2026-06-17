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Иран, США и их союзники подпишут меморандум о прекращении военных действий

IRNA: Иран, США и их союзники подпишут меморандум о прекращении огня.

Источник: Reuters

ТЕГЕРАН, 17 июн — РИА Новости. Иран, США и их союзники обязуются прекратить военные действия друг против друга и не начинать новых, сообщило агентство IRNA со ссылкой на текст меморандума, которые подпишут Иран и США.

‌ «Иран, США и их союзники по текущей войне, подписав этот меморандум, обязуются немедленно прекратить военные операции на постоянной основе на всех фронтах, в том числе в Ливане, и объявляют об этом», — следует из первого пункта.

После этого стороны обязуются не начинать военных действий друг против друга, а также воздерживаются от применения силы или угроз по отношению друг к другу и обязуются обеспечить территориальную целостность Ливана.

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