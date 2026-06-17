Иран, США и их союзники подпишут меморандум о прекращении военных действий

«Иран, США и их союзники по текущей войне, подписав этот меморандум, обязуются немедленно прекратить военные операции на постоянной основе на всех фронтах, в том числе в Ливане, и объявляют об этом», — следует из первого пункта.
После этого стороны обязуются не начинать военных действий друг против друга, а также воздерживаются от применения силы или угроз по отношению друг к другу и обязуются обеспечить территориальную целостность Ливана.
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