«Впервые увидел»: президент Бразилии заявил об усталости G7 от Украины

Ранее на итоговой пресс-конференции саммита в Эвиан-ле-Бен президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил иную, более воинственную официальную позицию стран «семерки». Французский лидер сообщил об обязательствах государств G7 по наращиванию поставок вооружений Киеву, включая средства противовоздушной обороны, ракетные перехватчики и дальнобойные системы. Макрон также подтвердил планы стран блока по усилению санкционного давления на российскую экономику и борьбе с так называемым теневым флотом РФ.