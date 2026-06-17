ООН осуждает удары по гражданскому населению после атаки в Брянской области

Организация Объединенных Наций осуждает нападения на гражданское население. Об этом сообщили в офисе генерального секретаря ООН, комментируя атаку ВСУ в Брянской области.
«ООН осуждает нападения на гражданское население», — заявили в организации.
В офисе генсека также подчеркнули, что атаки на мирных жителей запрещены и должны быть прекращены.
Комментарий прозвучал после удара украинского беспилотника по автобусу в Брянской области.
Ранее атака украинского БПЛА на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии вызвала резкую реакцию Москвы и Минска. В результате удара погибла сопровождавшая группу женщина, пострадали несколько человек, в том числе дети. Российские и белорусские официальные лица потребовали международного осуждения произошедшего и призвали дать оценку действиям Киева.