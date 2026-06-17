ООН осуждает удары по гражданскому населению после атаки в Брянской области

Ранее атака украинского БПЛА на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии вызвала резкую реакцию Москвы и Минска. В результате удара погибла сопровождавшая группу женщина, пострадали несколько человек, в том числе дети. Российские и белорусские официальные лица потребовали международного осуждения произошедшего и призвали дать оценку действиям Киева.