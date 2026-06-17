Минобороны Украины подтвердило задержание владельца Telegram-канала

«В информационном пространстве распространяются обвинения в том, что руководство министерства обороны якобы “лично причастно” к задержанию одного из граждан. Это не соответствует действительности… Пятого июня во время совместного патрулирования представителей военкомата и национальной полиции гражданин был остановлен для проверки документов… его доставили в военкомат для оформления документов в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.