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Минобороны Украины подтвердило задержание владельца Telegram-канала

Минобороны Украины подтвердило задержание владельца Telegram-канала Труха".

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Минобороны Украины подтвердило задержание владельца одного из крупнейших украинских Telegram-каналов сотрудниками военкомата, отрицая при этом прямое указание на это главы минобороны Михаила Федорова, следует из заявления пресс-службы украинского ведомства.

Ранее владелец украинского Telegram-канала «Труха» Максим Лавриненко заявил о своем задержании сотрудниками военкомата, связав это с публикациями против министра обороны Украины Михаила Федорова. По словам задержанного, он работал над расследованием коррупции в военной сфере, из-за которого столкнулся с давлением от Федорова.

«В информационном пространстве распространяются обвинения в том, что руководство министерства обороны якобы “лично причастно” к задержанию одного из граждан. Это не соответствует действительности… Пятого июня во время совместного патрулирования представителей военкомата и национальной полиции гражданин был остановлен для проверки документов… его доставили в военкомат для оформления документов в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минобороны.

При этом имя задержанного и его связь с «Трухой» в публикации прямо не называют. Заявляется, что данные о приказе Федорова о задержании упомянутого мужчины являются частью информационной атаки на главу украинского оборонного ведомства в связи с его антикоррупционной деятельностью.