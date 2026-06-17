Трамп заявил, что США подпишут меморандум с Ираном в течение 48 часов

Ранее Дональд Трамп заявил, что и Москва, и Киев заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, такой вывод он сделал после бесед с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт в конечном итоге удастся завершить.