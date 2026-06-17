Трамп заявил, что США подпишут меморандум с Ираном в течение 48 часов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен подписать меморандум с Ираном в течение ближайших 48 часов.
По словам американского лидера, документу уже придан окончательный вид, однако место его подписания пока не определено.
Трамп также высказался по вопросу иранского вооружения. По его мнению, полный запрет Тегерану на обладание баллистическими ракетами был бы несправедливым, поскольку подобные вооружения имеются и у других государств Ближнего Востока.
Ранее Дональд Трамп заявил, что и Москва, и Киев заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, такой вывод он сделал после бесед с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Глава Белого дома выразил уверенность, что конфликт в конечном итоге удастся завершить.