Крупные страны ЕС не смогут договориться: Мелони сделала неожиданное заявление о переговорах с Россией

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала Европу начать прагматичный диалог с Москвой, заявив в парламенте, что Евросоюз должен возглавить этот процесс, а не идти на поводу. Она подчеркнула, что защита правовых границ не должна мешать сохранению необходимых каналов связи, и высказалась за выработку общей совместной линии поведения. Конкретные форматы общения политик не уточнила, но заявление прозвучало на фоне дискуссий о стратегии ЕС в отношении России.