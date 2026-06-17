В Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Взрывы прогремели в среду вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал «Общественное».
«В Херсоне звучат взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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