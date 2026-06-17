В Британии наказали фирму за сделки с «Уральскими авиалиниями»

Как уточнил регулятор, основанием для санкций стали денежные переводы от российской авиакомпании Уральские авиалинии на счета SGTL. Компания является подразделением Sabre Corporation, одного из крупных поставщиков технологических решений для туристической отрасли, и сотрудничала с российским перевозчиком с 2007 года.