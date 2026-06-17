В Британии наказали фирму за сделки с «Уральскими авиалиниями»

Британские власти назначили штраф в размере £1 млн (около $1,34 млн) компании Sabre Global Technologies Limited (SGTL) за нарушение санкционного режима в отношении России. Об этом говорится в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.
Как уточнил регулятор, основанием для санкций стали денежные переводы от российской авиакомпании Уральские авиалинии на счета SGTL. Компания является подразделением Sabre Corporation, одного из крупных поставщиков технологических решений для туристической отрасли, и сотрудничала с российским перевозчиком с 2007 года.
Согласно данным OFSI, в апреле, мае и июне 2022 года SGTL выставила «Уральским авиалиниям» счета на общую сумму $906 тыс. Платежи поступали в период с июня по сентябрь того же года.
После поступления средств британский банк, обслуживавший счета компании, заморозил деньги. Однако сам факт продолжения взаимодействия с авиаперевозчиком стал предметом разбирательства со стороны надзорного органа.
В OFSI напомнили, что «Уральские авиалинии» были включены в санкционный список Великобритании 19 мая 2022 года. Несмотря на это, сотрудничество между сторонами продолжалось, что и послужило причиной для наложения взыскания.
При определении размера штрафа регулятор учел поведение компании в ходе проверки. Ведомство отметило, что SGTL самостоятельно сообщила о нарушении и оказывала содействие сотрудникам OFSI в расследовании обстоятельств дела.
В сообщении британского регулятора также подчеркивается, что добровольное раскрытие информации о нарушении и сотрудничество с надзорными органами стали смягчающими факторами, благодаря которым размер финансового взыскания оказался ниже суммы, которая могла быть назначена при отсутствии такого взаимодействия.
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