«Не надо идти по пути нацистов»: Крым сохранит украинский язык в статусе государственного

Он отметил, что действующие положения уже закреплены в конституции региона и обеспечивают правовое регулирование языковой сферы. По его словам, пересмотр этих норм сейчас не рассматривается, так как не надо «идти по пути нацистов». При этом он призвал разделять такие действия и украинское общество в целом.