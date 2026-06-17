Лидер «Сильной Армении» Карапетян предложил создать оппозиционную коалицию

«Поскольку мы допустили эту ошибку перед выборами, многие оппозиционные силы, которые, возможно, боролись честно, переоценили свои силы. Мне кажется, что те оппозиционные силы, которым дорога наша страна, ответят, и мы обязательно создадим оппозиционную коалицию», — сказал господин Карапетян в интервью News.am.