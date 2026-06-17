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Трамп назвал необязательной свою подпись под меморандумом с Ираном

Президент США Дональд Трамп допустил участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном. При этом он подчеркнул, что не обязан ставить подпись под документом. Президент уточнил, что американская сторона подпишет соглашение в ближайшие 48 часов.

Президент США Дональд Трамп допустил участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном. При этом он подчеркнул, что не обязан ставить подпись под документом. Президент уточнил, что американская сторона подпишет соглашение в ближайшие 48 часов.

«Это очень важно, но это не тот формат документа, под которым я обязан был бы подписываться», — сказал господин Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

США и Иран объявили об урегулировании конфликта 15 июня. Как сообщала The New York Times, в церемонии подписания меморандума будут участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. После официального подписания документа США и Иран должны начать переговоры по поводу иранской ядерной сделки и других вопросов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум огромной обратной силы».

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