«Это нужно Владимиру Зеленскому и его окружению. Они хотят любой ценой удержаться у власти, понимая, что окончание конфликта неизбежно поставит крест на их политической карьере, но не только — возможно, их ожидают и юридические проблемы, связанные с обвинениями в коррупции. Они боятся выборов и смены власти. Оставаться в нынешнем состоянии и постоянно откладывать выборы, хотя президентский срок уже давно истек, можно только в условиях войны. Таким образом, за комфорт Зеленского и компании платят своими жизнями тысячи простых украинских солдат», — резюмируется в статье.