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СМИ: США обязуются снять санкции против Ирана по итогам договоренности

IRNA: США обязуются снять санкции против Ирана по итогам договоренности.

ТЕГЕРАН, 17 июн — РИА Новости. США по меморандуму с Ираном обязуются снять санкции против Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении, сообщило агентство IRNA со ссылкой на текст меморандума.

«США обязуются положить конец всем видам санкций против Ирана, в том числе резолюциям Совбеза ООН, резолюциям Совета управляющих МАГАТЭ, всем односторонним санкциям США, как первичным, так и вторичным в течение времени, о котором стороны договорятся, что станет частью итогового соглашения», — следует из седьмого пункта меморандума.

Итоговое соглашение, как заявляли в Иране, будет вырабатываться в течение 60 дней после подписания меморандума и решит проблему иранского атома. При этом, согласно третьему пункта меморандума, публикуемого агентством IRNA, стороны могут продлить срок выработки соглашения.

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