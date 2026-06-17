СМИ: США обязуются снять санкции против Ирана по итогам договоренности

«США обязуются положить конец всем видам санкций против Ирана, в том числе резолюциям Совбеза ООН, резолюциям Совета управляющих МАГАТЭ, всем односторонним санкциям США, как первичным, так и вторичным в течение времени, о котором стороны договорятся, что станет частью итогового соглашения», — следует из седьмого пункта меморандума.