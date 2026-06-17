СМИ: США обязуются снять санкции против Ирана по итогам договоренности

ТЕГЕРАН, 17 июн — РИА Новости. США по меморандуму с Ираном обязуются снять санкции против Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении, сообщило агентство IRNA со ссылкой на текст меморандума.
«США обязуются положить конец всем видам санкций против Ирана, в том числе резолюциям Совбеза ООН, резолюциям Совета управляющих МАГАТЭ, всем односторонним санкциям США, как первичным, так и вторичным в течение времени, о котором стороны договорятся, что станет частью итогового соглашения», — следует из седьмого пункта меморандума.
Итоговое соглашение, как заявляли в Иране, будет вырабатываться в течение 60 дней после подписания меморандума и решит проблему иранского атома. При этом, согласно третьему пункта меморандума, публикуемого агентством IRNA, стороны могут продлить срок выработки соглашения.