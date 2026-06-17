Карапетян заявил о консолидации оппозиции в Армении

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян объявил о начале консолидации оппозиционных сил в Армении.
Как отметил Карапетян, перед выборами оппозиция допустила ряд ошибок. По его словам, некоторые силы переоценили свои возможности, а договориться со всеми участниками оппозиционного поля не удалось.
«Поэтому очень важна для нашей страны и народа эта консолидация», — заявил он в интервью местным СМИ.
Карапетян также предложил создать координационный совет оппозиционных сил для формирования поствыборной коалиции.
Накануне премьер-министр Никол Пашинян призвал лишить прошедшие в парламент оппозиционные силы возможности работать. Власти обвинили их в подкупе избирателей на выборах 7 июня, однако представители оппозиции назвали эти подозрения сфабрикованными.
По итогам голосования в парламент прошли три политические силы. Правящая партия «Гражданский договор» получила 64 мандата, блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна — 29, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 12.
Ранее шесть армянских партий и блоков заявили, что считают избирательную кампанию нелегитимной. Оппозиция пообещала действовать в рамках конституции, законов и демократических принципов.