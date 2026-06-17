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Иран по меморандуму с США не будет производить ядерное оружие, пишут СМИ

IRNA: Иран по меморандуму с США не будет производить или приобретать ЯО.

ТЕГЕРАН, 17 июн — РИА Новости. Иран по меморандуму с США подтвердит, что не будет производить или приобретать ядерное оружие, сообщило агентство IRNA со ссылкой на текст меморандума.

«Иран вновь подтверждает, что не будет производить или приобретать ядерное оружие», — следует из восьмого пункта меморандума, который должны подписать Тегеран и Вашингтон.

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