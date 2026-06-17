Иран по меморандуму с США не будет производить ядерное оружие, пишут СМИ

«Иран вновь подтверждает, что не будет производить или приобретать ядерное оружие», — следует из восьмого пункта меморандума, который должны подписать Тегеран и Вашингтон.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше