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Владельцы британской яхты попросили не раздувать инцидент в Ла-Манше

Владельцы яхты, приблизившейся к фрегату России, попросили не раздувать инцидент.

Источник: © РИА Новости

ЛОНДОН, 17 июн — РИА Новости. Владельцы британской яхты, приблизившейся к российскому фрегату «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш, попросили не раздувать инцидент и заявили, что не хотят «третьей мировой».

Ранее в российском министерстве обороны сообщили, что яхта под британским флагом в Ла-Манше, приблизившаяся на 150 метров к российскому фрегату «Адмирал Григорович», прекратила опасное сближение только после упредительной стрельбы.

Как отмечает газета Guardian, яхта принадлежит 70-летнему Алану Келви и его жене, 69-летней Джейн Келви.

«Мы просто не хотим, чтобы это раздулось до предела. Мы не хотим, чтобы из-за этого началась третья мировая война», — заявила Джейн изданию.

Она призвала других яхтсменов не бояться проходить через Ла-Манш.

«Мы часто пересекаем Ла-Манш, это не стоит превращать в большой инцидент», — добавила она.

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не было. В МО РФ подчеркнули, что судно следовало под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем. Экипаж фрегата в отношении яхты под британским флагом действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента, сообщило министерство обороны России.

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