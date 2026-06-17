Владельцы британской яхты попросили не раздувать инцидент в Ла-Манше

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш несколько раз пытался вызвать на связь гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, но ответа не было. В МО РФ подчеркнули, что судно следовало под двигателями опасным курсом на сближение с российским кораблем. Экипаж фрегата в отношении яхты под британским флагом действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента, сообщило министерство обороны России.