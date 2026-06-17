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Губерниев — об игре Роналду в матче с ДР Конго: надо гнать его из основы

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике игру сборной Португалии и её капитана Криштиану Роналду после стартового матча на чемпионате мира 2026 года.

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике игру сборной Португалии и её капитана Криштиану Роналду после стартового матча на чемпионате мира 2026 года.

В первом туре ЧМ-2026 португальцы сыграли вничью со сборной ДР Конго — 1:1. За 90 минут футболисты европейской команды нанесли всего один удар в створ. При этом Роналду за 90 минут коснулся мяча лишь 25 раз. Никогда прежде на чемпионатах мира и Европы, проводя матч целиком, он не имел столь низкого показателя.

«Нельзя так относиться к футболу, как сегодня Португалия! Небрежно! Футбол таких наказывает! И гнать Криша из основы! Два момента запорол, его время ушло!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Роналду вслед за Месси сыграл на шестом чемпионате мира.