«Жена умерла, он в реанимации, а деток осколками ранило»: что известно об ударе ВСУ по автобусу под Брянском

Белая и её дочка тоже должны были быть в этом автобусе, но Елене не дали отпуск, а девочка накануне сломала ногу. «Мы сначала расстроились, что у нас не получилось поехать. Но, наверное, боженька нас сберег. Наш тренер Алексей Горошко в реанимации, у него рука раздроблена, знаю, что детки в тяжёлом состоянии, от осколков они, получается, ранились. У нас есть фото рассадки детей в салоне, дрон попал по правой стороне, и мы приблизительно понимаем, кто мог пострадать… Детей, которые не ранены, привезли сейчас в какую-то местную школу».