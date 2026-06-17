«Жена умерла, он в реанимации, а деток осколками ранило»: что известно об ударе ВСУ по автобусу под Брянском

Жена футбольного тренера Алексея Горошко, погибшая во время удара украинского дрона по автобусу с детьми в Брянской области, была беременна. Школьники из Белоруссии направлялись на море в Геленджик: в двух автобусах находились 88 человек, из них 41 ребёнок. Украинский БПЛА попал по второму автобусу: пострадали те, кто находился по правую сторону от водителя.
Два автобуса с детьми выехали из белорусского города Речица рано утром 17 июня. В них находились 28 воспитанников детско-юношеской спортивной школы и 13 учеников частной студии танцев. В Почепском районе Брянской области второй автобус был атакован украинским дроном самолётного типа.
«Дети ехали на море, так как у нас бывшая Чернобыльская зона, от школ отправляют раз в год на оздоровление, в том числе в Геленджик», — рассказал RT тренер СДЮШОР Гомеля Александр Козлов.
Эта поездка планировалась с февраля. Впервые дети из двух футбольных команд и их родители должны были все вместе выбраться на море. Тренер Алексей Горошко предлагал ребятам сыграть с геленджикскими спортсменами. Его жена Виктория специально взяла отпуск в магазине, где работает, чтобы сопроводить ребят.
«Именно Вика погибла на месте. И она была беременна. Там столько крови, боже мой!» — рассказывает RT Елена Белая, мать единственной футболистки в команде мальчиков.
Белая и её дочка тоже должны были быть в этом автобусе, но Елене не дали отпуск, а девочка накануне сломала ногу. «Мы сначала расстроились, что у нас не получилось поехать. Но, наверное, боженька нас сберег. Наш тренер Алексей Горошко в реанимации, у него рука раздроблена, знаю, что детки в тяжёлом состоянии, от осколков они, получается, ранились. У нас есть фото рассадки детей в салоне, дрон попал по правой стороне, и мы приблизительно понимаем, кто мог пострадать… Детей, которые не ранены, привезли сейчас в какую-то местную школу».
Помимо тренера команды в результате удара дрона ранены пять детей, один из них в тяжёлом состоянии. Ещё двое пострадавших, в том числе ребёнок, получили амбулаторную медицинскую помощь, об этом сообщил российский Минздрав. В числе госпитализированных — родные брат и сестра Маша и Аким К. Вчера двойняшки отметили свой 11-й день рождения. Их места в автобусе находились прямо за тренером и его женой.
«Гнусное преступление».
В Брянскую область отправились специалисты Федерального центра катастроф и психологи. Они будут работать совместно с белорусскими коллегами, сообщил министр здравоохранения республики Александр Ходжаев: «Мы направили три реанимационные бригады, которые дополнены разными специалистами в составе 11 человек, в Брянск, которые на месте совместно со специалистами Российской Федерации смогут оценить состояние наших граждан и принять решение о возможности их транспортировки в Республику Беларусь, оказании необходимой помощи на месте».
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что по факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу с детьми из Республики Беларусь на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Глава СК Беларуси Константин Бычек также сообщил о возбуждении уголовного дела и добавил: «Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации».
«Решительно осуждаем это гнусное преступление режима Зеленского, который, вопреки своим лицемерным заявлениям о якобы приверженности защите детей, сознательно подвергает их опасности и без колебания, как это было в Старобельске, делает их мишенью спланированных ударов ВСУ», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник охарактеризовал атаку дрона военным преступлением. Он считает, что бойцы ВСУ могли намеренно выслеживать автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области, прежде чем нанести удар.
«Я уверен, что сегодняшние возможности дронов позволяют, во-первых, чётко идентифицировать и транспорт, и его номерные знаки, и его принадлежность государствам, — цитирует его ТАСС. — Я не исключаю возможности, что этот транспорт отслеживали, прежде чем нанести преднамеренный удар».
Экс-омбудсмен РФ Татьяна Москалькова назвала случившееся провокацией против Союзного государства: «Нанося целенаправленный удар по гражданам Республики Беларусь на территории Российской Федерации, организаторы этого теракта пытались напугать наших белорусских братьев, поставить под сомнение безопасность наших общих гуманитарных и транспортных коридоров и ослабить наши интеграционные связи».