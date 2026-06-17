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Иран и США решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ, пишут СМИ

IRNA: Иран и США решат вопрос иранских ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.

ТЕГЕРАН, 17 июн — РИА Новости. Иран и США, согласно меморандуму, решат вопрос иранских ядерных материалов под контролем МАГАТЭ, сообщило агентство IRNA со ссылкой на текст меморандума.

«Иран и США соглашаются с тем, что ситуация с обогащенными материалами будет решаться механизмом, о котором договорятся стороны с учетом программы и времени, упомянутой в седьмом пункте — минимум посредством разубоживания (ядерного материала — ред.) на месте и под контролем МАГАТЭ», — следует из восьмого пункта.

Седьмой пункт предполагает, что стороны выработают программу, в течение которой США снимут санкции, а резолюции Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ относительно Ирана будут отменены.

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