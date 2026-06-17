Иран и США решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ, пишут СМИ

«Иран и США соглашаются с тем, что ситуация с обогащенными материалами будет решаться механизмом, о котором договорятся стороны с учетом программы и времени, упомянутой в седьмом пункте — минимум посредством разубоживания (ядерного материала — ред.) на месте и под контролем МАГАТЭ», — следует из восьмого пункта.