Иран и США решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ, пишут СМИ

«Иран и США соглашаются с тем, что ситуация с обогащенными материалами будет решаться механизмом, о котором договорятся стороны с учетом программы и времени, упомянутой в седьмом пункте — минимум посредством разубоживания (ядерного материала — ред.) на месте и под контролем МАГАТЭ», — следует из восьмого пункта.
Седьмой пункт предполагает, что стороны выработают программу, в течение которой США снимут санкции, а резолюции Совбеза ООН и Совета управляющих МАГАТЭ относительно Ирана будут отменены.
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