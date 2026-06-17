Guardian: Мелони настаивает на назначении единого от ЕС переговорщика по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони настаивает на назначении единого переговорщика от Евросоюза по украинскому урегулированию. Об этом сообщает The Guardian.
«Мелони также говорит, что она предложит единого переговорщика ЕС по Украине, когда европейские лидеры встретятся на саммите Евросоюза в Брюсселе в конце этой недели», — говорится в публикации.
Как отмечает газета, глава итальянского правительства считает, что переговорщик должен представлять страну «среднего размера», а не одно из крупнейших государств Евросоюза.
Ранее издание Corriere della Sera писало, что Мелони может предложить президента Финляндии Александра Стубба в качестве представителя Евросоюза на переговорах по Украине.