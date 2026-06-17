Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек ОДКБ осудил удар украинского БПЛА по автобусу в Брянской области

Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что осуждает удар ВСУ по автобусу, перевозившему граждан Белоруссии в Брянской области.

Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что осуждает удар ВСУ по автобусу, перевозившему граждан Белоруссии в Брянской области.

«Строго осуждаю этот преступный акт. Убеждён в том, что подобным действиям против мирного населения, особенно детей, нет и не может быть оправдания», — говорится в заявлении генсека.

Председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик назвал атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области военным преступлением.

Узнать больше по теме
ОДКБ: военный союз постсоветских стран, его состав, цели и задачи
ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.
Читать дальше