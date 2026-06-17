Генсек ОДКБ осудил удар украинского БПЛА по автобусу в Брянской области

Генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что осуждает удар ВСУ по автобусу, перевозившему граждан Белоруссии в Брянской области.
«Строго осуждаю этот преступный акт. Убеждён в том, что подобным действиям против мирного населения, особенно детей, нет и не может быть оправдания», — говорится в заявлении генсека.
Председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик назвал атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области военным преступлением.
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