После скандала с УПА*: Зеленский подтвердил визит в Польшу

Владимир Зеленский подтвердил участие в Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 25−26 июня в польском Гданьске. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на дипломатические источники.
До последнего времени поездка украинского лидера оставалась под вопросом. Поводом для неопределенности стал дипломатический спор, возникший после присвоения одному из подразделений украинских Сил специальных операций почетного наименования «имени Героев УПА*» (организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации).
Этот шаг вызвал негативную реакцию в Польше, где деятельность УПА* тесно связывают с событиями Волынской трагедии. На этом фоне появились предположения, что разногласия могут отразиться на подготовке международного форума и уровне участия украинской стороны.
Однако, по данным источников в польском правительстве, проведение конференции и приезд Зеленского не оказались под угрозой. При этом официальные представители Варшавы и Киева предпочли не комментировать ситуацию до начала мероприятия.
Форум впервые пройдет на территории Польши. Ожидается, что его участниками станут до пяти тысяч человек, включая глав государств, представителей структур Евросоюза, министров, дипломатов и представителей бизнеса.
Организаторы рассчитывают, что в рамках конференции будут заключены многочисленные соглашения и коммерческие контракты, связанные с восстановлением Украины. Ранее подобные мероприятия уже проводились в Лондоне, Берлине и Гааге.
По информации издания, выбор Гданьска в качестве площадки для проведения форума был обусловлен его транспортной доступностью и сравнительной близостью к украинской границе, что должно облегчить участие международных делегаций и представителей деловых кругов в мероприятии.
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* Организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории Российской Федерации.