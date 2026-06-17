Украинские спонсоры уже устали поддерживать Киев в противостоянии с Россией. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам саммита G7 во Франции.
«Всем известно, что поддерживающие Украину правительства уже устали… Те, кто оказывают ей финансовую поддержку, уже испытывают чувство усталости», — цитирует его ТАСС.
Ранее бывший заместитель министра иностранных дел России, экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что европейские страны утомлены украинским кризисом и стремятся вернуться к спокойному и сытному существованию.
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