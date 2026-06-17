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Кейн установил рекорд чемпионатов мира по числу голов, забитых с пенальти

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн открыл счёт в матче первого тура ЧМ-2026 против Хорватии, реализовав 11-метровый удар на восьмой минуте встречи.

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн открыл счёт в матче первого тура ЧМ-2026 против Хорватии, реализовав 11-метровый удар на восьмой минуте встречи.

По данным Opta Sports, этот гол стал для Кейна пятым, забитым с пенальти на мундиалях, — это новый рекорд турнира.

Кроме того, капитан англичан стал вторым игроком в истории сборной Англии, которому удалось отличиться на трёх разных мундиалях. Ранее подобное достижение принадлежало Дэвиду Бекхэму.

Матч Англия — Хорватия проходит в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что Модрич стал вторым европейцем в истории, сыгравшим на десяти крупных турнирах сборных.