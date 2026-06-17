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Пассажиры атакованного в Брянской области автобуса вернулись в Белоруссию

Школьная футбольная команда из Белоруссии, которая попала под атаку в Брянской области, находится в Гомельской области. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Школьная футбольная команда из Белоруссии, которая попала под атаку в Брянской области, находится в Гомельской области. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

«Сразу после того, как произошла террористическая атака, пассажиры автобуса, которые физически не пострадали, были оперативно перевезены в ПВР и обеспечены всем необходимым. Им сразу стали оказывать помощь психологи», — уточнил господин Ковальчук.

Как добавил врио главы региона, пассажиров атакованного автобуса доставили в Белоруссию под охраной сопровождающей колонны.

Атака на автобус с детской футбольной командой из Гомельской области произошла 17 июня. В автобусе ехали 44 человека, в числе которых 28 детей. Сопровождавшая команду женщина погибла. Семь человек, среди которых пятеро детей, пострадали. СКР возбудил дело о теракте.

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