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Росавиация: самолёт Smartavia совершил благополучную посадку в аэропорту Сочи

Самолёт Boeing 737−800 авиакомпании Smartavia совершил благополучную посадку в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.

Самолёт Boeing 737−800 авиакомпании Smartavia совершил благополучную посадку в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.

По информации Telegram-канала «Говорит Росавиация», Boeing 737−800 выполнял рейс из Сочи в Архангельск. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту.

«Самолёт совершил благополучную посадку в аэропорту Сочи», — отметили представители Росавиации.

Ранее самолёт египетской авиакомпании Nesma Airlines, летевший из Хургады в Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в Хельсинки из-за плана «Ковёр».