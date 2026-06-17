Росавиация: самолёт Smartavia совершил благополучную посадку в аэропорту Сочи

Самолёт Boeing 737−800 авиакомпании Smartavia совершил благополучную посадку в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация.
По информации Telegram-канала «Говорит Росавиация», Boeing 737−800 выполнял рейс из Сочи в Архангельск. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности на борту.
«Самолёт совершил благополучную посадку в аэропорту Сочи», — отметили представители Росавиации.
Ранее самолёт египетской авиакомпании Nesma Airlines, летевший из Хургады в Санкт-Петербург, вынужденно приземлился в Хельсинки из-за плана «Ковёр».