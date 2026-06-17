Армия США не уйдёт из Персидского залива после подписания сделки с Ираном, пообещал Трамп

По его словам, военное присутствие останется для того, чтобы убедиться в выполнении Ираном взятых обязательств. Трамп не назвал конкретных сроков, но дал понять, что силы США будут оставаться в регионе до тех пор, пока Вашингтон не убедится в стабильности ситуации. При этом он выразил уверенность, что «всё пойдёт хорошо».