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Трамп проигнорировал вопрос журналиста о поддержке Украины

Президент США Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналиста о том, намерен ли он теперь поддерживать Украину. Это случилось во время общения с прессой по прибытии политика в Париж.

Источник: Life.ru

Трамп не ответил на вопрос о поддержке Украины. Видео © Clash Report.

Журналист поинтересовался у американского лидера, изменилась ли его позиция по Украине и будет ли Вашингтон продолжать оказывать Киеву помощь. Трамп не дал ответа, пропустив вопрос мимо ушей.

Ранее республиканец сделал несколько заявлений по Ирану и санкциям против России, однако тему Украины также обошёл стороной.

Ранее глава Белого дома уклонился от вопроса о том, кого он считает виновным в затягивании конфликта на Украине — Москву или Киев, заявив, что не хочет комментировать это, чтобы не усложнять свои усилия по урегулированию. Американский президент сделал это заявление на полях саммита G7 во Франции после встречи с премьер-министром Индии. Трамп подчеркнул, что старается урегулировать ситуацию, и подобные вопросы не помогают этой задаче.

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