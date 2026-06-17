Трамп проигнорировал вопрос журналиста о поддержке Украины

Ранее глава Белого дома уклонился от вопроса о том, кого он считает виновным в затягивании конфликта на Украине — Москву или Киев, заявив, что не хочет комментировать это, чтобы не усложнять свои усилия по урегулированию. Американский президент сделал это заявление на полях саммита G7 во Франции после встречи с премьер-министром Индии. Трамп подчеркнул, что старается урегулировать ситуацию, и подобные вопросы не помогают этой задаче.