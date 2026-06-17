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Жителя Воронежа осудили на 12 лет за вовлечение в террористическую организацию

Второй Западный окружной военный суд признал 54-летнего жителя Воронежа Рагима Фараджова виновным в склонении к участию в деятельности террористической организации.

Второй Западный окружной военный суд признал 54-летнего жителя Воронежа Рагима Фараджова виновным в склонении к участию в деятельности террористической организации.

Установлено, что в 2022—2023 годах Фараджов, разделяя идеологию запрещённой в России террористической организации, предпринимал действия, направленные на вовлечение знакомых и родственников в её деятельность.

Суд назначил Фараджову 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Первые три года он проведёт в тюрьме, остальную часть срока — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд Тюмени избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местному жителю, обвиняемому в оправдании терроризма в мессенджере.