«Магия имени»: Месси вновь явил миру свой гений, но судья обязан был удалить его за грубый фол ещё до перерыва

«Конечно, достичь этой планки — большая честь. Это многое значит — сравняться с Клозе. Там [в рядах лучших бомбардиров] — и Роналду, и Мбаппе, который сегодня забил дважды. Но особого значения я этому не придаю. Это всего лишь статистика, ничего больше. Бороться за рекорд — честь, но само по себе это ни о чём не говорит. Одним из лучших футболистов всех времён я считаю Роналду, и при этом он не первый. Так что для меня всё это не более чем статистика», — заявил Месси.