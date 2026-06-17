«Магия имени»: Месси вновь явил миру свой гений, но судья обязан был удалить его за грубый фол ещё до перерыва

В стартовом матче на шестом для себя мундиале Лионель Месси в очередной раз подтвердил свою исключительность. Нападающий фактически в одиночку привёл Аргентину к победе над Алжиром, оформив хет-трик и переписав сразу несколько рекордов. Впрочем, помимо его волшебной игры, после финального свистка в центре дискуссий оказался спорный эпизод, случившийся в первом тайме. Тогда Шимон Марциняк не стал наказывать легенду за грубый фол на капитане соперников. По мнению большинства арбитров, избежать наказания лидеру «Интер Майами» помогли лишь его неприкосновенность и особый статус.
Пять дней футбольный мир склонял имена главных героев встреч стартового тура чемпионата мира по футболу и силился понять, кто из них больше достоин звания лучшего. Предпочтение вполне можно было отдать и кабовердианскому голкиперу Жозимару Возинье, чуть ли не в одиночку остановившему Испанию, и немецкому нападающему Денизу Ундаву, за 25 минут тремя голевыми действиями добившему Кюрасао, и шведскому полузащитнику Ясину Аяри, отметившемуся двумя шикарными дальними ударами.
Но потом настал вторник, и поочерёдно первые полосы СМИ запестрели заголовками о Килиане Мбаппе и Эрлинге Холанде. Форварды оформили по дублю и помогли французам и норвежцам, в отличие от других фаворитов, стартовать с уверенных побед; причём первый попутно обошёл Оливье Жиру и стал лучшим бомбардиром национальной команды в истории турниров. Однако стоило Лионелю Месси выйти на газон стадиона «Эрроухед» в Канзас‑Сити, как все дискуссии мгновенно сошли на нет.
Уже на первых секундах встречи с Алжиром нестареющий капитан стал первым в истории футболистом, принявшим участие в шести чемпионатах мира. А по ходу игры, в которой лидер аргентинцев трижды огорчил сына Зинедина Зидана — Люку, он переписал сразу 10 достижений. Одно из них на протяжении восьми лет принадлежало Криштиану Роналду: на чемпионате мира в России португалец стал автором самого возрастного хет‑трика, но теперь этот титул перешёл к Лео.
Вдобавок действующий чемпион мира установил рекорд по числу голов из‑за пределов штрафной, стал обладателем наибольшего количества призов лучшему игроку матча, а также с огромным запасом лидирует по количеству результативных действий, сыгранных минут и встреч с капитанской повязкой.
Уже в следующем матче, против Австрии 22 июня, южноамериканцы могут увидеть, как их кумир превзойдёт Мирослава Клозе и единолично возглавит рейтинг лучших бомбардиров в истории мундиалей. Правда, для самого героя статистика — всего лишь сухие цифры.
«Конечно, достичь этой планки — большая честь. Это многое значит — сравняться с Клозе. Там [в рядах лучших бомбардиров] — и Роналду, и Мбаппе, который сегодня забил дважды. Но особого значения я этому не придаю. Это всего лишь статистика, ничего больше. Бороться за рекорд — честь, но само по себе это ни о чём не говорит. Одним из лучших футболистов всех времён я считаю Роналду, и при этом он не первый. Так что для меня всё это не более чем статистика», — заявил Месси.
По словам нападающего, он просто счастлив находиться рядом с командой на мундиале, который должен стать вишенкой на торте его великолепной карьеры. Рассуждая о хитросплетениях собственной футбольной судьбы, Лео даже провёл параллель с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.
«Сейчас мы смотрим сериал о Рафе, и я нахожу в нём много общего с собой: мы очень похожи в том смысле, что я хочу выкладываться по максимуму и чувствовать себя хорошо. Пока я хорошо себя чувствую, мы будем здесь», — добавил аргентинец.
В раздевалке не скрывали восхищения своим лидером. Алексис Макалистер и вовсе не смог подобрать слов, чтобы описать значимость Месси для сборной, а Лионель Скалони напомнил, что свою магию тёзка демонстрирует уже 20 лет.
«То, что он делает и что излучает, — невероятно. Помимо трёх забитых голов, Месси взвалил команду на плечи — и пока он сам того хочет, будет лучшим», — заявил главный тренер «Альбиселесте».
Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что хет‑трик и новый рекорд свидетельствуют о внеземном гении Месси, который продолжает дарить радость миллионам людей по всему миру.
Не скупились на комплименты и другие коллеги Лео. Одним из первых поздравления направил ему сам Клозе, попутно пожелав превзойти его бомбардирское достижение. Не остался в стороне и Эрлинг Холанд. В соцсетях норвежец назвал аргентинца просто безумцем. А капитан команды соперника и вовсе признал Месси лучшим футболистом всех времён.
«Разница в том, что у них есть беспощадный игрок, у которого почти каждый голевой момент заканчивается взятием ворот. Возможно, лучший игрок всех времён. Его эффективность потрясает, и мы это знали. Мы всеми силами старались его нейтрализовать, но не получилось — он был слишком хорош для нас», — заявил Аисса Манди.
Главный тренер алжирцев согласился со своим подопечным, отметив исключительность форварда.
«Класс — это навсегда, ведь речь идёт не о ком попало, а о футболисте, который в своей карьере семь или восемь раз выиграл “Золотой мяч”, — отметил Петкович. — Он добился того, что вся сборная Аргентины работает на него и поддерживает его. Он годами, нет, десятилетиями творит невероятное. Сегодня Аргентина нанесла 10 ударов по воротам, и семь из них — Месси».
Впрочем, наряду с неоспоримым величием героя прошлого мундиаля зрители и эксперты активно обсуждали спорный эпизод, случившийся по истечению получаса игры. При счёте 1:0 футболист «Интер Майами» сзади ударил шипами в икру защитника Аиссу Манди. Главный арбитр Шимон Марциняк не показал аргентинцу даже жёлтой карточки, с чем согласились судьи на VAR, не ставшие подзывать поляка к монитору.
По мнению бывшего защитника «Манчестер Сити» Недума Онуохи, этот фол однозначно тянул на удаление, а невмешательство видеоассистентов выглядит по меньшей мере странно.
«Момент как будто упустили: на фотографиях в статике всё выглядит, конечно, довольно скверно, но когда игрок лежал на поле, со стороны Месси в его адрес можно было увидеть некую обеспокоенность: он понимал, что мог натворить что‑то, чреватое для него неприятностями», — подметил эксперт.
Согласился с позицией Онуохи и экс‑форвард сборной Венесуэлы Алехандро Морено. Он отметил привилегированное положение Месси, вынуждающее судей выносить вердикты в пользу аргентинца.
«Когда он уже был готов оформить хет‑трик, но Зидан вытащил мяч, промелькнул кадр с трибун: Джанни Инфантино улыбается, будто хочет сказать: “Ух, чуть‑чуть не получилось!” Это лишь подкрепляет мысль о том, что к таким футболистам отношение особое. При всей моей любви к Лионелю Месси — это был неуклюжий фол. Проехаться шипами по икре от колена до щиколотки — это красная карточка», — возмущался Морено.
Аналогичную точку зрения высказал экс‑арбитр Ла Лиги Павел Фернандес, который несколько раз пересмотрел эпизод и не отступил от мысли, что Аргентина должна была остаться вдесятером. Работу Марциняка он оценил неудовлетворительно, подчеркнув, что даже лучшему арбитру мира не дозволено судить по своим правилам.
Детально разобрал момент и бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин, по мнению которого Лео однозначно заслуживал удаления.
«Открытые шипы, высокий контакт, нормальная интенсивность, Месси напрыгивает на игрока. Нога алжирца деформируется, есть небольшое продавливание. По всем критериям — красная карточка. Но судья Марциняк не показывает и жёлтой. Сыграла магия имени. Попробуйте поменять местами алжирца и Месси. Если бы против него так сыграли, думаю, мировая пресса писала бы, что костоломы из Алжира убивают гения. Но Лео из‑за магии имени не получил никакой карточки», — цитировал рефери «Матч ТВ».
На удивление, из всей плеяды судей заступился за аргентинца лишь бразилец Пауло Сезар де Оливейра. Согласно его трактовке эпизода, контакт был неосторожным, и футболист не осознавал всей опасности или риска для соперника. Однако, поскольку стык произошёл на средней скорости, без приложения чрезмерной силы, поводов доставать из кармана красную карточку у Марциняка не было.