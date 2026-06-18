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Военная операция на Украине. Онлайн

Средства ПВО за шесть часов уничтожили над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей 27 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей 27 украинских БПЛА самолетного типа.

Украинская армия потеряла за сутки в зоне СВО два бронетранспортера «Буцефал», сообщили в Минобороны России.

Мобильно-огневые группы уничтожили вражеский БПЛА на подлете к школе в Веселом Веселовского муниципального округа Запорожской области, здание не повреждено, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Основные события 18 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.

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