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Генсек ОДКБ осудил атаку ВСУ на автобус в Брянской области

Таалатбек Масадыков заявил, что действиям против мирного населения не может быть оправдания.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков заявил, что осуждает атаку ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

«Строго осуждаю этот преступный акт. Убежден в том, что подобным действиям против мирного населения, особенно детей, нет и не может быть оправдания», — говорится в его комментарии в Telegram-канале организации.

ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Как сообщили в Минздраве Белоруссии, госпитализированы восемь пострадавших, в том числе шесть детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

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