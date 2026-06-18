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Трамп заявил, что было бы несправедливо лишать Иран баллистических ракет

Трамп: ограничение Ирана в наличии баллистических ракет было бы несправедливым.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что ограничение Ирана в наличии баллистических ракет было бы несправедливым, принимая во внимание, что другие государства располагают аналогичным вооружением.

«Если другие государства обладают баллистическими ракетами, то было бы несправедливо лишать Иран такой возможности», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Накануне Трамп также заявил, что США подпишут меморандум с Ираном в течение ближайших 48 часов.

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