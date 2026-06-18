IRNA: США выведут войска из прилегающих к Ирану районов

Соединённые Штаты обязуются вывести войска из прилегающих к Ирану районов в течение 30 дней после подписания меморандума.
Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на текст меморандума.
Девятый пункт меморандума прямо запрещает Вашингтону направлять дополнительные силы в регион с момента подписания документа.
Окончательное соглашение, предполагающее урегулирование антииранских санкций и ядерной программы, должно быть достигнуто в течение 60 дней с возможностью продления.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США собираются подписать меморандум о взаимопонимании с Ираном в течение 48 часов.