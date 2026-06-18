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IRNA: США выведут войска из прилегающих к Ирану районов

Соединённые Штаты обязуются вывести войска из прилегающих к Ирану районов в течение 30 дней после подписания меморандума.

Соединённые Штаты обязуются вывести войска из прилегающих к Ирану районов в течение 30 дней после подписания меморандума.

Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на текст меморандума.

После подписания меморандума США также начнут снимать морскую блокаду и полностью завершат этот процесс за 30 дней. Иран, в свою очередь, восстановит судоходство до довоенного уровня.

Девятый пункт меморандума прямо запрещает Вашингтону направлять дополнительные силы в регион с момента подписания документа.

Окончательное соглашение, предполагающее урегулирование антииранских санкций и ядерной программы, должно быть достигнуто в течение 60 дней с возможностью продления.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США собираются подписать меморандум о взаимопонимании с Ираном в течение 48 часов.

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