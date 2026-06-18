Автобус с белорусами выехал из-под Брянска и пересек границу Белоруссии

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Автобус с пассажирами, не пострадавшими в результате атаки БПЛА на территории Брянской области, пересек границу Белоруссии и России. Об этом сообщил Гомельский облисполком.
«Дети и взрослые находятся в Гомельской области и направляются домой, где встретятся с близкими и родными», — отметили в пресс-службе исполкома.
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