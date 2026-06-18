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Белоруссия и РФ подписали дорожную карту по сервисному обслуживанию авиатехники

Документ определяет конкретные шаги по кооперации предприятий двух стран в сфере восстановления и модернизации летательных аппаратов.

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Представители профильных ведомств Белоруссии и России в Минске подписали дорожную карту совместных проектов по комплексному сервисному обслуживанию авиационной техники на ближайшую перспективу. Об этом сообщил Госкомвоенпром республики.

«В Минске состоялась рабочая встреча председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса с первым заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Андреем Бойцовым», — сообщили в ведомстве.

В Госкомвоенпроме отметили, что «ключевым итогом встречи стало подписание дорожной карты совместных проектов по комплексному сервисному обслуживанию авиационной техники на ближайшую перспективу». Документ определяет конкретные шаги по кооперации предприятий Белоруссии и России в сфере восстановления и модернизации летательных аппаратов в интересах иностранных государств.

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