Белоруссия и РФ подписали дорожную карту по сервисному обслуживанию авиатехники

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Представители профильных ведомств Белоруссии и России в Минске подписали дорожную карту совместных проектов по комплексному сервисному обслуживанию авиационной техники на ближайшую перспективу. Об этом сообщил Госкомвоенпром республики.
«В Минске состоялась рабочая встреча председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса с первым заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Андреем Бойцовым», — сообщили в ведомстве.
В Госкомвоенпроме отметили, что «ключевым итогом встречи стало подписание дорожной карты совместных проектов по комплексному сервисному обслуживанию авиационной техники на ближайшую перспективу». Документ определяет конкретные шаги по кооперации предприятий Белоруссии и России в сфере восстановления и модернизации летательных аппаратов в интересах иностранных государств.