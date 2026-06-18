Число жертв израильских атак с начала эскалации в Ливане достигло 3 884

БЕЙРУТ, 17 июня. /ТАСС/. Самолеты израильских ВВС не прекращают налеты на южные районы Ливана, за сутки там убиты 58 человек, сообщил Минздрав республики.
«Общее число граждан, погибших с начала военной эскалации 2 марта, достигло 3 884, раненых — 11 856», — указывается в сводке ведомства, распространенной в X.
Как отметили в Минздраве, израильская авиация и артиллерия сосредоточили сейчас удары по городу Набатия и его окрестностям, а также по региону Иклим-эт-Туффах, где действуют отряды шиитской организации «Хезболлах». В ряде мест бригады спасателей продолжают разборку завалов, число жертв и пострадавших может возрасти.
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