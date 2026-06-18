Число жертв израильских атак с начала эскалации в Ливане достигло 3 884

Как отметили в Минздраве, израильская авиация и артиллерия сосредоточили сейчас удары по городу Набатия и его окрестностям, а также по региону Иклим-эт-Туффах, где действуют отряды шиитской организации «Хезболлах». В ряде мест бригады спасателей продолжают разборку завалов, число жертв и пострадавших может возрасти.