«Зенит» — о болельщике в атрибутике команды на ЧМ-2026: во всём мире знаменит петербургский наш «Зенит»

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала кадр с болельщиком в атрибутике петербургской команды, который посетил матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и ДР Конго.
Игра состоялась 17 июня на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне и завершилась вничью — 1:1. В объектив телетрансляции попал зритель в футболке и кепке «Зенита».
В клубе отреагировали на публикацию, сопроводив снимок словами: «Во всем мире знаменит петербургский наш “Зенит”.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о влиянии политики на спорт.