Путин продолжит марафон двусторонних встреч в Казани

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг продолжит работать в Казани, где проходит саммит Россия — АСЕАН, и проведет серию двусторонних встреч.
Глава государства
Кроме того, российский лидер принял главу МИД Турции Хакана Фидана, который находился в России с рабочим визитом.
День саммита.
Основной день саммита — 18 июня. Утром главы делегаций прибудут на площадку мероприятия, сделают общее фото и начнут пленарное заседание. Его в присутствии представителей СМИ откроют Путин и филиппинский лидер Фердинанд Маркос как сопредседатели этого саммита.
Участники заседания обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят проделанную за 35 лет совместную работу по развитию стратегического партнерства России и АСЕАН. Затем планируется подписание Казанской декларации, Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026−2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре.
Затем программа саммита продолжится в формате рабочего завтрака, который будет посвящен тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии. После заседания Путин и Маркос выступят с заявлением для СМИ.
Серия контактов.
Далее президент продолжит серию двусторонних встреч на полях саммита. Как ранее отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, Путин проведет встречи со всеми главами прибывших делегаций. Так, в четверг президент проведет встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, с премьером Вьетнама Ле Минь Хынгом, премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом.
Также российский лидер побеседует с премьером Таиланда Анутхином Чанвиракуном, премьером Восточного Тимора Шананом Гужмау и премьером Камбоджи Хун Манетом.
В общей сложности президент на полях саммита Россия — АСЕАН