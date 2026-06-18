Путин продолжит марафон двусторонних встреч в Казани

Участники заседания обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят проделанную за 35 лет совместную работу по развитию стратегического партнерства России и АСЕАН. Затем планируется подписание Казанской декларации, Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства РФ и АСЕАН на 2026−2030 годы и совместные заявления по энергетике и культуре.