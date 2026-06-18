В ООН и ОДКБ осудили атаку БПЛА на автобус с детьми в Брянской области

«Мы осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены», — сказал господин Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»). По его словам, ООН известно об атаке беспилотника на автобус.